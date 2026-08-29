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Sport· 1 min citire
Superliga: Sepsi dă lovitura la Mioveni și câștigă cu FC Argeș
Foto: Facebook Sepsi Sf.Gheorghe
Publicat29 aug. 2026, 22:23
Actualizat29 aug. 2026, 22:24
Sursărealitatea.net
În etapa a 7-a din Superliga de fotbal, FC Argeș a pierdut acasă meciul cu Sepsi Sf.Gheorghe, după un gol primit în minutele de prelungire
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