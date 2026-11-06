Performanță remarcabilă pentru Iustin Budan! Campion național la judo după patru victorii

Iustin Budan a câștigat titlul de campion național la judo Ne Waza, categoria U13, -60 kg. Tânărul sportiv a obținut patru victorii la Năvodari.
Tânărul judoka Iustin Budan a obținut medalia de aur la Campionatul Național de Judo Ne Waza, desfășurat la Năvodari. Sportivul a câștigat toate cele patru meciuri disputate la categoria U13, -60 kg, devenind campion național.
Rezultat excelent pentru Iustin Budan, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatul Național de Judo Ne Waza. Competiția s-a desfășurat pe 1 noiembrie, la Năvodari, iar tânărul sportiv a demonstrat că se numără printre cei mai bine pregătiți judoka din categoria sa de vârstă.
Încadrat la categoria U13, -60 de kilograme, Iustin Budan a avut un parcurs fără greșeală, reușind să câștige toate cele patru confruntări. Cele patru succese i-au adus medalia de aur și titlul de campion național.
Performanța este cu atât mai importantă cu cât sportivul a trebuit să își demonstreze atât pregătirea fizică, cât și capacitatea de concentrare și adaptare în fiecare meci.
Iustin Budan, patru victorii pentru medalia de aur la Năvodari
Campionatul Național de Judo Ne Waza este o competiție în care confruntările se desfășoară preponderent la sol. Această ramură a judoului pune accent pe tehnică, controlul adversarului și capacitatea sportivilor de a găsi soluții în situații dificile.
La Năvodari, Iustin Budan a reușit să gestioneze foarte bine fiecare confruntare și să își învingă toți cei patru adversari.
Rezultatul final confirmă munca depusă la antrenamente și progresul înregistrat de tânărul judoka, care a devenit campion național la categoria sa de vârstă și greutate.
Antrenorul Cezar Mălăiescu, mesaj după succesul obținut de sportiv
Performanța lui Iustin Budan a fost apreciată și de antrenorul său, Cezar Mălăiescu, care a evidențiat efortul și perseverența necesare pentru obținerea medaliei de aur.
Tehnicianul a transmis felicitări sportivului și tuturor celor care au contribuit la acest rezultat, subliniind importanța succesului pentru evoluția sa viitoare.
„Este un rezultat special, de care ne bucurăm și care sperăm să-i ofere încredere pentru viitor”, a transmis Cezar Mălăiescu.
Titlul național cucerit la Năvodari reprezintă o reușită importantă pentru Iustin Budan și un motiv de satisfacție pentru echipa tehnică. Cele patru victorii obținute la Campionatul Național de Judo Ne Waza confirmă potențialul tânărului sportiv și îi oferă un punct de plecare pentru noi performanțe în competițiile viitoare.