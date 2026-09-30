Pep Guardiola, mesaj pentru Manchester City după verdictul dur al Premier League: „Să fie clar, vom trece împreună peste asta”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 sept. 2026, 19:43

Pep Guardiola și-a reafirmat sprijinul pentru Manchester City după ce clubul a fost găsit vinovat de încălcări grave ale regulamentului financiar al Premier League. Fostul antrenor al echipei a transmis că rămâne alături de club, de conducere, de jucători și de suporteri.

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