Lionel Scaloni păstrează numărul 10 pentru Lionel Messi până la meciul de adio al argentinianului

Lionel Scaloni a anunțat că tricoul cu numărul 10 nu va fi atribuit niciunui alt jucător al Argentinei înaintea meciului de adio al lui Lionel Messi.
Decizia este valabilă pentru următoarele două partide amicale ale vicecampioanei mondiale, cu Bolivia și Burkina Faso. Selecționerul a explicat că echipa nu este obligată să distribuie acest număr pentru meciurile respective, astfel că Messi va rămâne asociat cu tricoul până la ultima sa apariție pentru națională.
Messi, ultimul meci pe 6 octombrie
Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, va îmbrăca pentru ultima dată tricoul Argentinei pe 6 octombrie, în partida amicală cu Benin, programată la Buenos Aires. După acest meci, stafful naționalei va decide cine va prelua numărul 10.
„După acel meci vom vedea cui îl vom da. Ideea este ca unul dintre jucători să îl poarte”, a transmis Scaloni, fără să nominalizeze deocamdată un posibil succesor.
Cine a mai purtat numărul în lipsa lui Messi
Ultimul fotbalist care a purtat numărul 10 al Argentinei într-un meci oficial fără Messi a fost Franco Mastantuono. Acesta a avut tricoul în partida pierdută de Argentina cu Ecuador, scor 0-1, în septembrie 2025.
În perioada următoare, Argentina va evolua împotriva Boliviei și Burkina Faso, înaintea partidei care va marca despărțirea lui Messi de echipa națională.