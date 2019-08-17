Pandurii, trei înfrângeri în trei meciuri

Pandurii Târgu Jiu rămâne fără punct în actualul sezon al Ligii 2, după eșecul suferit azi, la Reșița, cu CSM, scor 1-3.

Pandurii, care nu marcaseră niciun gol în primele două partide, cu Turris (0-2), respectiv Poli Timișoara (0-3), au deschis scorul repede pe stadionul ”Mircea Chivu”, Rașoveanu finalizând un contraatac fulger al gorjenilor, în minutul 4.Bucuria ”alb-albaștrilor” a fost de scurtă durată, Ene egalând în urma unei bâlbe a defensivei Pandurilor. Cu cinci minute înainte de pauză, Săulescu a marcat, cu destul de mult noroc, pentru 2-1. Scorul final a fost stabilit de Ene, cu un sfert de oră înainte de final, atacantul reșițenilor șutând splendid, în vinclul porții gorjene.După trei etape, Pandurii ocupă penultimul loc în clasament, fără niciun punct, având, însă, un golaveraj mai bun decât Sportul Snagov, care a încasat 7 goluri, azi, la Buzău.Următorul meci al tinerilor antrenați de Adrian Bogoi se joacă peste o săptămână, la Târgu Jiu, împotriva celor de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, fosta Energeticianul, fosta ACS Șirineasa.