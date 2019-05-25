”Pandurii” au scăpat de la retrogradare pe teren, dar n-au scăpat de griji
pandurii cs
Pandurii Târgu Jiu s-a impus azi, cu 1-0, în fața Politehnicii Timișoara, și s-au desprins la cinci puncte de Energeticianul, singura echipă care o mai putea trimite în Liga 3. Chiar și așa, datoriile clubului ar putea aduce o penalizare care să ducă la retrogradarea grupării gorjene.
După victoria crucială de săptămâna trecută, 2-1 la Petroșani, cu Energeticianul, Pandurii a făcut un meci foarte bun și împotriva bănățenilor de la ASU Politehnica Timișoara.Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 21, de George Tudoran, poate cel mai bun ”pandur” al sezonului.Pandurii s-a salvat matematic de la retrogradare, însă riscă o depunctare în cazul unor datorii vechi de câțiva ani față de jucătorii Nikola Vasiljevici și Gordan Bunoza. În cazul în care gorjenii nu vor plăti o datorie de aproape 80.000 de euro către cei doi, până la finalul lunii mai, retrogradarea în Liga 3 va deveni o certitudine.
Citește și:
- 16:48 - Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4!
- 19:33 - Cristian Chivu, desemnat antrenorul sezonului în Serie A după ce a câștigat eventul cu Inter Milano
- 14:31 - Final de eră la Manchester City. Pep Guardiola pleacă după 10 ani și 20 de trofee cucerite
- 12:40 - Surprize majore în lotul Angliei pentru Mondiale. Tuchel lasă în afară nume importante și mizează pe decizii neașteptate
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News