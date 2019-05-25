”Pandurii” au scăpat de la retrogradare pe teren, dar n-au scăpat de griji

Pandurii Târgu Jiu s-a impus azi, cu 1-0, în fața Politehnicii Timișoara, și s-au desprins la cinci puncte de Energeticianul, singura echipă care o mai putea trimite în Liga 3. Chiar și așa, datoriile clubului ar putea aduce o penalizare care să ducă la retrogradarea grupării gorjene.

După victoria crucială de săptămâna trecută, 2-1 la Petroșani, cu Energeticianul, Pandurii a făcut un meci foarte bun și împotriva bănățenilor de la ASU Politehnica Timișoara.Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 21, de George Tudoran, poate cel mai bun ”pandur” al sezonului.Pandurii s-a salvat matematic de la retrogradare, însă riscă o depunctare în cazul unor datorii vechi de câțiva ani față de jucătorii Nikola Vasiljevici și Gordan Bunoza. În cazul în care gorjenii nu vor plăti o datorie de aproape 80.000 de euro către cei doi, până la finalul lunii mai, retrogradarea în Liga 3 va deveni o certitudine.