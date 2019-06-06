”Pandurii” au mai pierdut un jucător important

După ce FC Argeș i-a înregimentat pe Brînzan, Dănescu și Blejdea, Rapid București a reușit să îl ”sufle” Pandurilor și pe Gabriel Dodoi, după ce, în iarnă, își asigurase semnătura lui George Tudoran.

Atât FC Argeș, cât și Rapid se vor juca, în sezonul viitor, împotriva ”Pandurilor” din Târgu Jiu în Liga 2.Dodoi (20 de ani) este un produs al Pandurilor, fiind născut la Târgu Jiu. Atacantul a fost decisiv pentru gorjeni în sezonul care tocmai s-a încheiat, reușind să marcheze în victoria din finalul stagiunii, cu Energeticianul, care a păstrat-o pe Pandurii în divizia secundă a fotbalului românesc.”Sunt foarte fericit că am ajuns la o echipă mare, cu suporteri frumoși, și sper din tot sufletul că voi putea pune umărul la promovarea Rapidului în Liga 1”, a spus Dodoi după ce a semnat contractul.Dodoi a marcat cinci goluri în sezonul trecut pentru Pandurii.Echipa din Târgu Jiu a pierdut cinci titulari până acum. Tudoran, care va ajunge tot la Rapid, a înscris 14 goluri în sezonul trecut, în timp ce Blejdea, ajuns la FC Argeș, a marcat de 8 ori.