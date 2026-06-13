Descoperire șocantă la CM 2026: un cadavru a fost găsit într-o mașină abandonată lângă baza de antrenament

Campionatul Mondial de Fotbal 2026, competiție care atrage atenția întregii lumi, este umbrit de un nou incident grav petrecut în Mexic. După protestele violente care au marcat începutul turneului și după informațiile privind un furt care a vizat delegația Angliei, autoritățile mexicane investighează acum o descoperire macabră făcută în apropierea unei baze de pregătire a echipei naționale a Iranului.
Cadavru descoperit într-un autoturism abandonat
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, trupul neînsuflețit al unei persoane a fost găsit în portbagajul unei mașini parcate într-un supermarket aflat în imediata apropiere a Stadionului Caliente din Tijuana, locație utilizată de reprezentativa Iranului pentru antrenamentele din cadrul Cupei Mondiale.
Descoperirea a fost făcută după ce locuitorii din zonă au sesizat un miros puternic și persistent provenind din vehicul. Polițiștii sosiți la fața locului au deschis autoturismul și au găsit în interior un corp aflat în stare avansată de descompunere.
Specialiști criminaliști au intervenit rapid pentru efectuarea cercetărilor, iar zona a fost securizată pe durata investigațiilor.
Autoritățile confirmă urme de violență
Reprezentanții Parchetului din Tijuana au precizat că victima era înfășurată într-un sac de culoare neagră și prezenta indicii care sugerează că a fost supusă unor acte de violență înainte de deces.
Anchetatorii au transmis că mașina se afla în parcare de mai multe zile, existând informații conform cărora vehiculul nu fusese mutat din zonă încă de la mijlocul săptămânii.
Deocamdată, identitatea victimei nu a fost făcută publică, iar autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale cazului.
Incidentul nu a afectat activitatea echipei Iranului
Locul unde a fost găsit autoturismul se află la mică distanță de stadionul unde selecționata Iranului își desfășoară antrenamentele zilnice și la doar câteva minute de hotelul în care este cazată delegația.
Până în prezent nu există informații care să indice o legătură între echipa națională iraniană și incidentul investigat de autoritățile mexicane.
Tijuana, printre cele mai periculoase orașe din Mexic
Orașul Tijuana continuă să se confrunte cu probleme serioase de securitate. Statisticile oficiale indică faptul că în 2025 au fost înregistrate peste 1.200 de omoruri, ceea ce plasează localitatea printre cele mai afectate de criminalitate din Mexic.
Descoperirea cadavrului în apropierea unei zone frecventate de delegațiile participante la Cupa Mondială reaprinde discuțiile privind măsurile de siguranță implementate în orașele gazdă ale competiției.
CM 2026, cel mai mare turneu din istoria fotbalului
Campionatul Mondial 2026 se desfășoară în perioada 11 iunie – 19 iulie și este organizat în premieră de trei țări: Statele Unite, Mexic și Canada.
Turneul reunește 48 de echipe naționale și peste 1.200 de jucători, fiind cea mai amplă ediție a competiției organizată până în prezent. Printre favoritele la câștigarea trofeului se numără Argentina, campioana en-titre, dar și selecționatele Angliei, Braziliei, Franței, Germaniei și Spaniei.
Meciurile se dispută în mai multe orașe din America de Nord, în fața a milioane de spectatori din întreaga lume, însă incidentele de securitate petrecute în ultimele zile ridică semne de întrebare privind climatul din anumite zone gazdă ale competiției.