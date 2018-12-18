Ce reguli vor trebui să respecte ”Pandurii” în sezonul viitor

Federația Română de Fotbal a decis ca toate echipele din liga a doua să folosească doi jucători de sub 20 de ani începând cu sezonul viitor.

Până în prezent, regula era ca formațiile din Liga 2 să utilizeze cel puțin 3 jucători sub 22 de ani în fiecare meci. Pandurii Târgu Jiu nu va avea mari probleme în această privință, având cea mai tânără echipă la startul actualului sezon, cu o medie de vârstă de puțin peste 20 de ani.Mai mult, tinerii ”panduri” ar putea fi la mare căutare începând cu sezonul viitor, mai ales că au deja o mică experiență la acest nivel.De asemenea, FRF va cere, din sezonul 2019-2020, o garanție financiară de 50.000 de lei din partea fiecărui club, sumă care va fi returnată la finalul sezonului.O altă posibilă problemă pentru gorjeni este obligativitatea tuturor cluburilor din Liga 2 de a avea la dispoziţie un teren de dimensiuni normale care să fie folosit exclusiv pentru copii şi juniori. Pandurii pot rezolva și această chestiune dacă stadionul va fi gata până la startul noului sezon.