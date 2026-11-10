Veste bună pentru locuitorii din Târgu Jiu! Taxele și impozitele locale nu vor crește în 2027

Primarul Marcel Romanescu anunță că taxele și impozitele locale din Târgu Jiu nu vor crește în 2027. Municipalitatea renunță și la indexarea cu inflația.
Locuitorii municipiului Târgu Jiu nu ar urma să plătească taxe și impozite locale mai mari în 2027. Primarul Marcel Romanescu a anunțat că administrația locală a decis să mențină nivelul actual al obligațiilor fiscale, fără să aplice nici măcar indexarea cu rata inflației.
Anunțul a fost făcut marți, 10 noiembrie, de edilul municipiului Târgu Jiu, care a explicat că decizia are în vedere impactul financiar resimțit de populație în urma majorărilor aplicate în acest an.
Marcel Romanescu: Nu vom majora taxele și impozitele locale în 2027
Primarul Marcel Romanescu susține că administrația locală nu intenționează să crească taxele și impozitele pentru anul viitor. Mai mult, municipalitatea a decis să nu aplice nici actualizarea acestora în funcție de rata inflației.
Edilul a explicat că hotărârea a fost luată ținând cont de dificultățile financiare cu care s-au confruntat locuitorii după modificările fiscale intrate în vigoare în 2026.
„Am decis să nu aplicăm nici măcar indexarea cu rata inflației. Am luat această decizie pentru că știu cât de dur a fost impactul de anul trecut, când noua legislație impusă de guvern ne-a obligat să majorăm considerabil aceste taxe – o măsură gândită de la centru, fără consultarea administrațiilor locale”, a transmis Marcel Romanescu.
Taxele locale au crescut semnificativ în 2026
Decizia administrației din Târgu Jiu vine după un an în care contribuabilii din întreaga țară au resimțit majorări importante ale impozitelor și taxelor locale.
Începând cu 1 ianuarie 2026, modificările legislative adoptate la nivel guvernamental au determinat creșteri ale impozitelor pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport. La nivel național, majorarea medie a fost estimată la aproximativ 80%.
Primarul Marcel Romanescu consideră că impactul acestor modificări asupra bugetelor familiilor a fost unul considerabil și că populația are nevoie de o perioadă de stabilitate fiscală.
Prin urmare, administrația locală își propune ca în 2027 să nu introducă noi majorări ale taxelor și impozitelor locale și să păstreze nivelul actual al acestora.
Anunțul reprezintă o veste importantă pentru proprietarii de locuințe, terenuri și autoturisme din Târgu Jiu, care ar putea evita o nouă creștere a obligațiilor fiscale în anul următor.
Rămâne însă de urmărit procedura administrativă prin care această intenție va fi transpusă în hotărârile privind taxele și impozitele locale pentru 2027.