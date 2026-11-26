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Un microbuz cu 10 copii s-a răsturnat în județul Gorj, la Bălești: un minor a fost rănit
Accident/ Foto: Facebook Gorj TV
Publicat26 nov. 2026, 13:11
SursăRealitatea.Net
Un accident rutier în care a fost implicat un microbuz ce transporta 10 copii s-a produs joi, 26 noiembrie, în județul Gorj. Vehiculul s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar autoritățile au mobilizat mai multe echipaje de intervenție. În urma accidentului, un copil a suferit răni minore.
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