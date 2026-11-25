Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 nov. 2026, 21:18

Nouă senatori și zece deputați PNL au cerut miercuri, 25 noiembrie, anularea excluderii din grupul parlamentar a Nicoletei Pauliuc și Monicăi Anisie, precum și a sancțiunilor aplicate lui Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu.

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