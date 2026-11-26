Un val de aer polar aduce ninsori, viscol și temperaturi scăzute în România. Află unde va ninge și când sunt așteptați primii fulgi în București.
România se pregătește pentru o schimbare semnificativă a vremii, după ce un val de aer polar va aduce temperaturi în scădere, precipitații mixte, ninsori și intensificări puternice ale vântului. Meteorologii anunță că vremea se va răci în mai multe regiuni ale țării, iar la munte se poate depune un strat consistent de zăpadă.
Nici Capitala nu va fi ocolită de schimbarea condițiilor meteorologice. Bucureștenii ar putea vedea primii fulgi de zăpadă chiar la finalul acestei săptămâni, deși precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie.
Unde sunt așteptate ninsori și precipitații mixte în România
Potrivit meteorologilor, primul episod de precipitații este așteptat în intervalul 26-27 noiembrie, când ploile vor cuprinde mai multe zone ale țării. În regiunile mai reci, acestea se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare.
Inițial, precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare vor apărea în zonele deluroase din Oltenia și Muntenia. Ulterior, spre seară și pe parcursul nopții, fenomenele se vor extinde în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei.
În aceste regiuni, meteorologii estimează că stratul de zăpadă ar putea ajunge la aproximativ 5 centimetri.
La munte, ninsorile vor fi mai consistente, iar stratul de zăpadă ar putea atinge 15 centimetri. În anumite zone, depunerile ar putea ajunge chiar și la 25 de centimetri.
Când va ninge în București. Capitala ar putea vedea primii fulgi de zăpadă
Vremea se va schimba și în București, unde sunt așteptate precipitații la finalul săptămânii.
Potrivit estimărilor prezentate de meteorologul Mihai Timu, din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sâmbătă ar putea apărea primii fulgi de zăpadă în Capitală.
Totuși, cantitățile de precipitații estimate vor fi predominant sub formă de ploaie. Prin urmare, bucureștenii ar putea observa primele ninsori ale acestui episod de vreme rece, fără ca ninsoarea să fie neapărat predominantă.
Rafale de vânt de până la 110 km/h și ninsori consistente la munte
Pe lângă răcirea vremii și precipitațiile mixte, valul de aer polar va aduce și intensificări importante ale vântului.
Meteorologii estimează că rafalele vor ajunge la 60-70 km/h în mai multe regiuni ale țării. În zonele montane și în cele expuse viscolului, viteza vântului ar putea atinge chiar și 110 km/h.
Condițiile meteorologice vor favoriza apariția viscolului, în special la altitudini mari, unde ninsorile vor contribui la formarea unui strat consistent de zăpadă.
Vremea se răcește în România. Recomandările meteorologilor
Schimbarea regimului meteorologic va aduce temperaturi mai scăzute și condiții de iarnă în mai multe zone ale țării.
Șoferii care urmează să circule în regiunile montane sau în zonele afectate de precipitații mixte sunt sfătuiți să urmărească evoluția prognozelor și eventualele avertizări meteorologice.
Meteorologii recomandă consultarea informărilor actualizate emise de ANM, mai ales în contextul intensificărilor de vânt, al ninsorilor și