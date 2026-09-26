Advertising
Social· 1 min citire
Transalpina își restrânge orarul de circulație din cauza vremii
Se schimbă regulile pe Transalpina
Publicat26 sept. 2026, 14:55
Actualizat26 sept. 2026, 15:33
Șoferii care traversează Munții Parâng se vor supune unor noi reguli începând din această sâmbătă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:32Camerele de supraveghere și consilierea psihologică ar putea fi obligatorii în școli
- 20:43Teheranul oferă redeschiderea Ormuzului în schimbul unor concesii americane. China susține reluarea dialogului
- 19:51Temele îi copleșesc pe elevii români. Șase din zece spun că nu le pot rezolva fără ajutor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News