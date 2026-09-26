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Transalpina își restrânge orarul de circulație din cauza vremii

Se schimbă regulile pe Transalpina

Se schimbă regulile pe Transalpina

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat26 sept. 2026, 14:55
Actualizat26 sept. 2026, 15:33

Șoferii care traversează Munții Parâng se vor supune unor noi reguli începând din această sâmbătă.

Circulația pe DN67C – Transalpina, considerat unul dintre cele mai spectaculoase, dar și periculoase drumuri de altitudine din România, a suferit modificări oficiale importante începând de sâmbătă, 26 septembrie. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decis scurtarea intervalului orar în care autovehiculele pot tranzita sectorul montan, măsură impusă pe fondul temperaturilor aflate în scădere abruptă și a riscului ridicat de producere a poleiului.

Prevenția este prioritară

Astfel, conducătorii auto mai pot parcurge cel mai înalt drum din țară exclusiv pe timpul zilei, în intervale cu vizibilitate clară. Măsura a fost adoptată preventiv pentru a garanta siguranța participanților la trafic, luând în calcul că la peste 2000 de metri altitudine condițiile meteorologice toamna sunt total imprevizibile.

Echipajele județene ale poliției rutiere, în parteneriat cu angajații de la drumuri, efectuează patrule pentru a informa corect șoferii. Polițiștii recomandă informarea temeinică a turiștilor din surse avizate înainte de planificarea traseului către județele limitrofe montane.

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