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Tragedie pe DN 67D: un adolescent a murit într-un accident rutier

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 6 iul. 2026, 09:31

Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de duminică spre luni, pe DN 67D, între Runcu și Târgu Jiu.

În autoturism se aflau cinci tineri, iar la volan era un șofer de 18 ani. Potrivit primelor cercetări ale polițiștilor, acesta nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, într-o zonă cu mai multe curbe. Din această cauză, ar fi pierdut controlul direcției, iar mașina a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un gard.

Impactul a fost extrem de puternic. Șoferul și trei pasageri, cu vârste de 14, 17 și 19 ani, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Un alt pasager, în vârstă de 16 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator. Medicii au încercat să îl resusciteze, însă acesta a fost declarat decedat.

Testarea șoferului cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.


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