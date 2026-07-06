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Social· 1 min citire
Tragedie pe DN 67D: un adolescent a murit într-un accident rutier
FOTO: Arhivă
Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de duminică spre luni, pe DN 67D, între Runcu și Târgu Jiu.
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