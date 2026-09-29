Advertising
Social· 2 min citire
Șoferii care merg pe contrasens pe autostradă ar putea rămâne fără permis 3 ani. Ce prevede noul proiect de lege
Sancțiuni mai aspre pentru șoferi
Publicat29 sept. 2026, 08:19
Sursărealitatea.net
Șoferii care merg pe contrasens riscă permis anulat și 3 ani fără drept de examen
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:23Netflix anunță filmele și serialele noi din octombrie 2026. Lista celor mai așteptate premiere
- 15:10S-a prefăcut grav bolnav și a cerut bani pentru tratamente. Cum ar fi obținut 171.500 de lei de la mai multe persoane
- 14:37Acordul UE-Mercosur merge înainte. Polonia pierde prima bătălie la Curtea de Justiție a UE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News