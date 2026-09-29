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Amenzile rutiere nu se prescriu automat după cinci ani. Termenele pe care trebuie să le știe șoferii
FOTO: Poliția Română
Publicat29 sept. 2026, 09:46
Actualizat29 sept. 2026, 09:49
Aplicarea sancțiunii, comunicarea procesului-verbal și executarea silită sunt supuse unor termene diferite, care pot influența prescripția amenzii.
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