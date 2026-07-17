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Schimbare majoră pentru viitorii pensionari: când se va egaliza vârsta de pensionare pentru bărbați și femei

Scris deDarius Stănescu
Publicat17 iul. 2026, 20:10
SursăRealitatea PLUS

Avem parte de o nouă schimbare majoră în sistemul de pensii! De la 1 august crește stagiul complet de cotizare, care deocamdată este diferit pentru bărbați și femei, dar se va egaliza în viitor. Milioane de persoane vor fi afectate. Ne explică care sunt consecințele Doina Pârcălabu, fost președinte al Casei Naționale de Pensii.

Într-adevăr, de la 1 august la stagiul complet de cotizare se mai adaugă o lună, adică de la 33 de ani și 5 luni devine 33 de ani și 6 luni. Asta numai în cazul femeilor, pentru că la bărbați avem un stagiu complet de cotizare de 35 de ani încă de la sfârșitul anului 2014. Acest lucru urmând să se întâmple și în cazul femeilor în decembrie 2029, astfel încât începând cu ianuarie 2030 stagiul complet de cotizare va fi de 35 de ani.

Dar relevanța stagiului complet de cotizare este analizată atunci când se solicită derogare de la vârsta standard de pensionare. Avem în legislația pensiilor posibilitatea de a solicita o pensie cu 5 ani mai devreme față de vârsta standardă în situația persoanelor care au realizat acest stagiu complet de cotizare și l-au depășit cu 5 ani.

În paralel însă avem și o creștere a vârstei standard de pensionare la femei, numai că se atinge și se egalizează vârsta standard de pensionare a femeilor cu cea bărbaților într-un interval mai mare de timp, adică în anul 2035.

Dacă stagiul de cotizare este mai mare, se acumulează mai multe puncte și practic și pensia care va fi calculată va fi mai mare.

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