Scandal în închisoarea din Miami! Andrew și Tristan Tate se plâng de condițiile din celule: „Era prea întuneric ca să citim”

Andrew și Tristan Tate reclamă condițiile în care sunt ținuți într-un centru federal de detenție din Miami, unde se află în contextul procedurii de extrădare solicitate de autoritățile britanice. Avocații celor doi încearcă să obțină eliberarea lor pe cauțiune și susțin că frații Tate sunt supuși unor condiții dificile de detenție.
Cei doi, care dețin cetățenie americană și britanică, sunt vizați de acuzații formulate în Marea Britanie, printre care viol, agresiune și facilitarea traficului de persoane în scop de exploatare sexuală. Andrew și Tristan Tate resping acuzațiile și contestă procedura de extrădare.
Potrivit apărării, frații sunt ținuți separat de ceilalți deținuți și beneficiază de condiții pe care avocații le consideră excesiv de restrictive. Aceștia susțin că paturile din celule sunt prea scurte pentru înălțimea celor doi și că nu ar avea perne.
Mai mult, în 11 dintre primele 15 zile de detenție, Andrew și Tristan Tate nu ar fi fost lăsați să iasă din celule, potrivit documentelor prezentate de avocații lor.
Andrew Tate a vorbit și pe rețelele sociale despre experiența din penitenciar. Acesta a susținut că în celulă era atât de întuneric încât nu putea citi și că, pentru a-și ocupa timpul, a ajuns să numere cărămizile de pe perete.
Au fost reclamate și probleme legate de apă, zgomot și temperatura din centrul de detenție. Andrew Tate a afirmat că apa i-ar fi provocat probleme și că zgomotele produse de ceilalți deținuți i-ar fi afectat somnul.
Avocații celor doi susțin, de asemenea, că timpul alocat exercițiilor fizice ar fi insuficient. Procurorii americani au însă o versiune diferită și afirmă că frații Tate au acces aproape zilnic la perioade de recreere și se pot întâlni cu avocații lor.
Centrul Federal de Detenție din Miami s-a confruntat în ultima perioadă cu mai multe probleme tehnice. La începutul lunii iulie, alimentarea cu apă a fost întreruptă, iar deținuților le-a fost furnizată apă îmbuteliată până când problema a fost remediată.
Și sistemul de aer condiționat a avut defecțiuni, într-o perioadă în care temperaturile din Miami au fost foarte ridicate. Situația a dus la tensiuni în interiorul penitenciarului, iar personalul a intervenit într-un incident în care mai mulți deținuți au refuzat să rămână în celule.
Autoritățile penitenciare resping acuzațiile potrivit cărora frații Tate ar fi ținuți în condiții necorespunzătoare. Oficialii susțin că deținuții beneficiază de hrană, apă și condiții adecvate și că măsurile aplicate în cazul celor doi sunt justificate.
În paralel, avocații lui Andrew și Tristan Tate încearcă să obțină eliberarea lor pe cauțiune. Procedura de extrădare către Marea Britanie continuă, iar soluționarea acesteia ar putea dura mai multe luni.