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Scandal în Hunedoara! Bărbat anchetat după ce și-ar fi amenințat foștii colegi cu un pistol, filmat și postat online
Poliție
Un bărbat de 39 de ani din orașul Vulcan, județul Hunedoara, este cercetat de polițiști după ce ar fi publicat pe internet o filmare în care își amenința doi foști colegi de serviciu cu un pistol. Ancheta a fost declanșată din oficiu, iar la intervenția forțelor de ordine, acesta a încercat să fugă sărind pe geam de la etajul al doilea.
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