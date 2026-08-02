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România sub COD ROȘU de caniculă, zile de foc și nopți tropicale în jumătate de țară

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 2 aug. 2026, 10:25

România intră în cel mai torid episod al acestei veri: vestul și nord‑vestul țării se află sub COD ROȘU și COD PORTOCALIU de caniculă, cu temperaturi apropiate recordurilor absolute pentru începutul de august.

În județele Satu Mare, Bihor și Arad, CODUL ROȘU anunță un val de căldură intens, cu maxime de 39–40°C și un disconfort termic deosebit de accentuat. Nici noaptea nu mai aduce răcoare: minimele rămân la 19–25°C, valori tropicale care mențin aerul sufocant până dimineața.

Sub COD PORTOCALIU, în județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița‑Năsăud și Maramureș, canicula persistă cu temperaturi de 35–38°C, iar ITU depășește pragul critic de 80 de unități.

Restul regiunilor intră sub COD GALBEN, cu maxime de 33–37°C și nopți care rămân la 20–22°C, semn că valul de căldură nu mai slăbește deloc.

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