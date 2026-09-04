România se topește în prima lună de toamnă. ANM a emis Cod galben de caniculă. Temperaturile ajung și la 36 de grade

Prima lună de toamnă începe cu temperaturi care amintesc mai degrabă de mijlocul verii. ANM a emis Cod galben de caniculă pentru trei sferturi din țară, inclusiv București.
Vremea se menține neobișnuit de caldă pentru începutul lunii septembrie, iar temperaturile vor urca din nou până la 36 de grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de caniculă valabilă sâmbătă pentru o mare parte a țării, inclusiv pentru Capitală.
România intră astfel în prima lună de toamnă cu o vreme care păstrează caracteristicile verii. Temperaturile ridicate vor fi însoțite de disconfort termic, iar în mai multe regiuni maximele vor depăși 30 de grade.
Cod galben de caniculă pentru trei sferturi din țară
Atenționarea emisă de ANM este valabilă sâmbătă, în intervalul 10:00–21:00. Sunt vizate Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și sudul Crișanei și al Transilvaniei.
Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate, iar local va fi caniculă. Valorile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cele mai mari temperaturi fiind prognozate în Banat și Oltenia.
Disconfortul termic va fi ridicat în zonele aflate sub atenționare. Indicele temperatură-umezeală, cunoscut sub denumirea de ITU, se va apropia de pragul critic de 80 de unități.
Septembrie începe cu temperaturi care ne fac să uităm de toamnă
Deși calendaristic România a intrat deja în toamnă, vremea de sâmbătă va semăna mai mult cu zilele toride de vară. Temperaturile de până la 36 de grade sunt cu mult peste ceea ce mulți s-ar aștepta de la primele zile ale lunii septembrie.
În mai multe regiuni, căldura va fi resimțită puternic mai ales în a doua parte a zilei, când și disconfortul termic va crește.
Cât va fi temperatura în București
Capitala se află și ea sub incidența Codului galben. Pentru București, ANM prognozează temperaturi maxime de 34–35 de grade pe parcursul zilei de sâmbătă.
Vremea va fi caniculară, iar după-amiaza disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, în timp ce vântul va sufla slab și moderat.
Intervalul pentru care sunt prognozate aceste condiții meteo este 10:00–21:00, aceeași perioadă în care este valabilă atenționarea Cod galben.