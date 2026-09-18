Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Cum se schimbă vremea la începutul lunii octombrie

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 18 sept. 2026, 10:22

Meteorologii anunță schimbări ale vremii în următoarele patru săptămâni. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă sau ușor mai ridicate, însă începutul lunii octombrie va aduce abateri termice în mai multe regiuni ale țării.

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