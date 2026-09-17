Pietonii, în centrul unei ample acțiuni de prevenție. Polițiștii au ieșit în stradă pentru „Ziua fără decese”

Polițiștii rutieri din România au intensificat joi, 17 septembrie, filtrele și controalele în trafic, în cadrul operațiunii europene „COUNT”, care urmărește ca această zi să fie una fără persoane decedate în accidente rutiere.
Acțiunea face parte din campania ROADPOL SAFETY DAYS și pune accent în acest an pe protejarea pietonilor, considerați una dintre cele mai vulnerabile categorii de participanți la trafic.
Polițiștii au ieșit pe străzi
Echipajele de la Rutieră au fost prezente în zonele cu trafic intens din marile orașe, unde au verificat comportamentul șoferilor și al pietonilor și au transmis recomandări pentru evitarea accidentelor.
În București, una dintre zonele monitorizate a fost Șoseaua Berceni, unde polițiștii spun că există treceri de pietoni cu risc ridicat. O astfel de zonă a fost scena unui accident mortal anul trecut, când o femeie de 35 de ani a fost lovită în timp ce își plimba copilul în cărucior.
Acțiunile de control și prevenție se desfășoară la nivel național în perioada 16-22 septembrie, iar polițiștii urmăresc atât informarea participanților la trafic, cât și depistarea abaterilor care pot duce la accidente grave.
Pietonii, în centrul campaniei
În cadrul acțiunii din acest an, atenția este îndreptată în special către pietoni. Aceștia sunt expuși în mod direct în cazul unui impact, iar neatenția, traversarea neregulamentară sau folosirea telefonului în timpul deplasării pot crește riscul unui accident.
O situație periculoasă apare în special la trecerile nesemaforizate care au mai multe benzi pe sens. Chiar dacă un șofer oprește pentru a acorda prioritate, pietonul poate fi ascuns de mașina oprită și poate să nu fie observat de un alt conducător auto care circulă pe banda alăturată.
La nivel european, aproximativ unul din cinci oameni care își pierd viața în accidente rutiere este pieton.
Șoferii, avertizați să reducă viteza
Polițiștii le reamintesc șoferilor că viteza și lipsa de atenție pot transforma o traversare obișnuită într-un accident grav. Conducătorii auto trebuie să fie atenți în apropierea trecerilor de pietoni, în zonele aglomerate și în apropierea școlilor.
Brigada Rutieră atrage atenția și asupra vehiculelor de mare tonaj, din cauza unghiurilor moarte. Pietonii sunt sfătuiți să se asigure înainte de traversare și să nu presupună că au fost observați de șofer.
Peste 200 de accidente cu pietoni în București
Datele prezentate de Brigada Rutieră arată dimensiunea problemei în Capitală. De la începutul anului, în București au fost înregistrate peste 200 de accidente în care au fost implicați pietoni. În aceste evenimente, 24 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 197 au fost rănite grav.
Operațiunea „COUNT” urmărește ca 17 septembrie să fie o zi fără persoane decedate în accidente rutiere produse pe drumurile Europei. În paralel, campania ROADPOL SAFETY DAYS continuă până pe 22 septembrie, cu acțiuni de prevenție și controale în trafic.