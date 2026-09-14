Péter Magyar continuă politica dură a Ungariei privind migrația. Ce poziție păstrează de la Viktor Orbán

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 sept. 2026, 17:54

Péter Magyar a anunțat că Ungaria nu intenționează să renunțe la politica strictă privind migrația, una dintre principalele direcții promovate de Viktor Orbán în perioada în care s-a aflat la conducerea țării.

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