Tragedie la Târgu Jiu: un bebeluș de 8 luni a murit în ambulanță. Mama refuzase internarea cu o seară înainte. Poliția a deschis dosar penal.
Un bebeluș în vârstă de opt luni a murit într-o ambulanță, în timp ce era transportat la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Polițiștii din Gorj au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, după ce copilul fusese consultat cu o zi înainte la camera de gardă, iar mama ar fi refuzat recomandarea medicilor de internare.
Tragedia s-a produs în dimineața zilei de duminică, 22 noiembrie 2026. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112, după ce unitatea medicală a anunțat decesul minorului, produs în ambulanță, pe rampa spitalului.
Copilul a fost preluat de ambulanță de la domiciliu
Echipajul medical a ajuns la locuința familiei după ce părinții au solicitat ajutor, anunțând că bebelușul nu reacționează. Copilul a fost preluat din brațele mamei și transportat de urgență către spital.
Pe parcursul intervenției, cadrele medicale au constatat că micuțul era inconștient și nu respira. Au fost începute imediat manevrele de resuscitare, prin ventilație cu mască și balon, precum și compresii toracice.
La sosirea ambulanței la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, copilul prezenta semne incompatibile cu viața, fiind declarat decesul.
Mama ar fi refuzat internarea copilului cu o zi înainte
Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, mama s-a prezentat cu bebelușul la Camera de Gardă Pediatrie în seara zilei de sâmbătă, 21 noiembrie.
După consultul medical, medicul de gardă ar fi recomandat internarea copilului în Secția Pediatrie. Femeia nu ar fi fost de acord cu această recomandare și ar fi semnat documentele prin care își asuma refuzul internării.
Reprezentanții spitalului au precizat că micuțului i-a fost recomandat un tratament, după care mama a părăsit unitatea medicală.
Conform informațiilor apărute în presa centrală, primele verificări arată că tratamentul prescris nu ar fi fost administrat copilului conform indicațiilor medicale. Acest aspect urmează să fie clarificat în cadrul cercetărilor.
Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă
Polițiștii care au ajuns la fața locului au efectuat verificări și au examinat vizual corpul copilului. Potrivit IPJ Gorj, nu au fost identificate urme vizibile de violență la nivelul capului, trunchiului sau membrelor.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.
În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.
Ancheta urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia și dacă există eventuale responsabilități în legătură cu acest caz.