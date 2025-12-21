Social· 1 min citire

Mitică Dragomir, atac la Bolojan: „Țara este în aceeași situație ca pe vremea lui Ceaușescu din cauza taxelor” VIDEO

Mitică Dragomir, atac la Bolojan: „Țara este în aceeași situație ca pe vremea lui Ceaușescu din cauza taxelor” VIDEO

Mitică Dragomir, atac la Bolojan: „Țara este în aceeași situație ca pe vremea lui Ceaușescu din cauza taxelor” VIDEO

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 21 dec. 2025, 13:00

Românii sunt obligați să facă față unei „sărăcii programate”

Dumitru Dragomir analizează realitatea economică a momentului și vede paralele sumbre cu regimul trecut. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea PLUS, acesta afirmă că actuala politică fiscală, bazată pe taxe ridicate, strangulează nivelul de trai.

Potrivit lui Dumitru Dragomir, cetățenii sunt obligați să facă față unei „sărăcii programate”, într-un context în care puterea de cumpărare se topește sub presiunea fiscalității.

Citește și

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe