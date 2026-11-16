La Târgu Jiu s-a deschis expoziția „Brâncuși. Fotografia. Atelierul invizibil”

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 nov. 2026, 09:27

La Târgu Jiu s-a deschis recent expoziția „Brâncuși. Fotografia. Atelierul invizibil”, care reunește 33 de fotografii originale realizate de Constantin Brâncuși, din colecția David Grob Gallery din Londra.

Distribuie articolul