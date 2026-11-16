La Târgu Jiu s-a deschis expoziția „Brâncuși. Fotografia. Atelierul invizibil”

La Târgu Jiu s-a deschis recent expoziția „Brâncuși. Fotografia. Atelierul invizibil”, care reunește 33 de fotografii originale realizate de Constantin Brâncuși, din colecția David Grob Gallery din Londra.
Curatorul expoziției este istoricul de artă Eduard Enache. Consultant științific este Doina Lemny, istoric de artă care a lucrat peste 30 de ani cu arhiva Brâncuși a Centrului Pompidou din Paris și care a publicat numeroase cărți despre viața și opera sculptorului.
Selecția de fotografii a fost prezentată anterior la MARe – Muzeul de Artă Recentă din București. La Târgu Jiu, unde este expusă pentru prima dată, expoziția are un parcurs nou, organizat pe teme, și câteva piese care nu au făcut parte din prezentarea de la București.
Pe lângă ele, expoziția include cinci reproduceri de mari dimensiuni și patru montaje video. Unele dintre fotografii au fost făcute chiar în oraș, cu aproape 90 de ani în urmă — astfel, imaginile revin la Târgu Jiu pentru prima dată. Spațiul de expunere, Pavilion Art 360, se află la aproximativ 350 de metri de Poarta sărutului, la 600 de metri de Masa tăcerii și la 1,4 kilometri de Coloana fără sfârșit.
Expoziția face parte din programul Anului Brâncuși, la 150 de ani de la nașterea sculptorului. Vernisajul a avut loc în prima zi a conferinței internaționale „Filosofia formei”, organizată sub patronajul UNESCO, la care au participat cercetători ai operei lui Brâncuși din mai multe țări, printre care Friedrich Teja Bach, Doina Lemny și colecționarul David Grob.