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Fermierii ies în stradă, astăzi, în fața Guvernului!
Protest fermieri
Publicat30 iul. 2026, 07:54
Sursărealitatea.net
Agricultorii îi acuză pe guvernanți că îi aduc în sapă de lemn.
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