Echinocțiul de toamnă 2026 se apropie. Data exactă când ziua începe să piardă teren în fața nopții

Toamna calendaristică se apropie, însă schimbarea anotimpului are o semnificație diferită din punct de vedere astronomic. În 2026, echinocțiul de toamnă va marca momentul oficial în care începe toamna astronomică, iar durata zilelor va începe să scadă treptat.
Calendarul ne apropie de luna septembrie, dar debutul astronomic al noului anotimp va avea loc câteva săptămâni mai târziu. Momentul este legat de poziția Soarelui în raport cu ecuatorul ceresc și marchează o schimbare importantă în durata zilelor și a nopților.
Data și ora echinocțiului de toamnă din 2026
Toamna astronomică va începe în România pe 23 septembrie 2026, la ora 03:05, odată cu producerea echinocțiului de toamnă.
În acel moment, Soarele va traversa ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică în emisfera sudică. Evenimentul reprezintă reperul astronomic care marchează începutul toamnei în emisfera nordică.
După echinocțiu, durata zilelor va începe să se reducă, în timp ce nopțile vor ocupa treptat o parte mai mare din cele 24 de ore.
De ce zilele devin tot mai scurte
Schimbarea nu se produce brusc în ziua echinocțiului. După 23 septembrie, diferența dintre durata zilei și cea a nopții se va modifica progresiv, pe măsură ce Pământul își continuă mișcarea în jurul Soarelui.
Procesul va continua pe parcursul toamnei și va ajunge la punctul său astronomic relevant la solstițiul de iarnă, programat pentru 21 decembrie.
Atunci se va înregistra cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an în emisfera nordică, după care durata zilelor va începe din nou să crească.
Când trece România la ora de iarnă în 2026
Echinocțiul nu este singurul moment important din punct de vedere calendaristic pentru această perioadă. În luna octombrie, România va reveni la ora de iarnă.
Schimbarea se va face în noaptea dintre 24 și 25 octombrie 2026. La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel încât ora 04:00 va deveni ora 03:00.
Prin această modificare, România va reveni la timpul standard, iar următoarea trecere la ora de vară este prevăzută pentru primăvara anului 2027, în noaptea dintre 28 și 29 martie.
Ce se întâmplă cu Soarele la echinocțiul de toamnă
Din punct de vedere astronomic, echinocțiul de toamnă se produce atunci când longitudinea astronomică a Soarelui ajunge la 180 de grade.
Acest moment corespunde trecerii astrului din emisfera nordică în emisfera sudică. Pentru România, în jurul prânzului, Soarele se va afla la aproximativ 45 de grade deasupra orizontului.
Poziția aparentă a Soarelui pe cer se va schimba apoi treptat, iar acest lucru va contribui la scurtarea intervalului de lumină naturală pe măsură ce toamna avansează.
Echinocțiul și tradițiile românești de toamnă
În tradiția populară românească, perioada echinocțiului de toamnă este legată de recoltă și de pregătirile pentru sezonul rece.
În această perioadă sunt întâlnite târgurile de toamnă, iar activitățile tradiționale sunt asociate cu strângerea ultimelor roade de pe câmpuri și pregătirea gospodăriilor pentru iarnă.