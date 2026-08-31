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Accident cumplit în Slatina:. Un șofer de 17 ani fără permis a murit, doi tineri au fost răniți
Un șofer de 17 ani, fără permis, a provocat un accident grav în Slatina
Mașina a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un stâlp. Dosar penal pentru multiple infracțiuni
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