Doi elevi au susținut Bacalaureatul 2026 în spital, la Târgu-Jiu. Ambii au fost operați de urgență

Publicat 1 iul. 2026, 15:22 Sursă realitatea.net

Doi elevi din Târgu-Jiu au susținut miercuri a doua probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2026 în Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Ambii adolescenți au fost operați de urgență, laparoscopic, și se află internați în Secția Chirurgie Generală II. Cu sprijinul unității medicale și al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, cei doi au putut susține examenul în condiții speciale.

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