Despăgubirile pentru întârzierea zborurilor, între 250 și 600 de euro, de pasager

Vești bune pentru pasagerii europeni: țările UE au decis să mențină pragul de trei ore de întârziere de la care companiile aeriene sunt obligate să plătească despăgubiri. Potrivit Reuters, noul set de reglementări privind drepturile călătorilor va impune, de asemenea, o transparență mult mai mare din partea operatorilor aerieni în ceea ce privește prețurile ascunse pentru bagajele de mână.
Pachetul de măsuri privind drepturile călătorilor, blocat în disputele dintre instituțiile europene de mai bine de un deceniu, face un pas înainte decisiv. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord de principiu, iar propunerea va fi trimisă Parlamentului European pentru a fi evaluată.
Decizia vine după ani de dezacorduri: în timp ce Comisia Europeană propusese în trecut ridicarea pragului de întârziere la 4 ore, iar statele membre au încercat să plafoneze despăgubirile la maximum 500 de euro, în cele din urmă s-a decis păstrarea normelor stricte în favoarea consumatorilor.
Despăgubirile pentru zboruri întârziate rămân neschimbate
În ciuda presiunilor masive venite din partea companiilor aeriene, care au solicitat mai multă flexibilitate pentru a rămâne competitive, statele membre au dat câștig de cauză asociațiilor pentru protecția consumatorilor. Astfel, regulile în vigoare din 2004 rămân intacte.
Ce înseamnă asta pentru pasageri: Călătorii ale căror zboruri au întârzieri de peste trei ore pot solicita în continuare compensații financiare cuprinse între 250 și 600 de euro, suma fiind calculată în funcție de distanța zborului.
Prețul biletului va trebui să includă obligatoriu bagajul de mână
O altă victorie majoră pentru pasageri vizează transparența tarifelor pentru bagajele de cabină. Statele membre propun ca taxele pentru bagajul de mână să fie incluse direct în prețul de bază al biletului afișat la căutare, pentru a permite o comparare reală a prețurilor între companii. Operatorii aerieni vor avea însă opțiunea de a oferi reduceri de preț clienților care aleg în mod voluntar să călătorească fără bagaj.
Aceste taxe au fost dur criticate la nivel european și au provocat un scandal uriaș în 2024, când Ministerul spaniol pentru Drepturile Consumatorilor a amendat mai multe companii low-cost cu 179 de milioane de euro tocmai pentru taxarea abuzivă a bagajelor de mână — o decizie împotriva căreia operatorii aerieni au făcut apel.
Interzis la check-in plătit și locuri separate pentru părinți și copii
Noile reglementări europene vin să plafoneze și alte practici controversate din industria aviatică:
Locuri gratuite pentru familii: S-a menținut regula conform căreia un adult însoțitor are dreptul să stea pe scaun alături de copilul său fără a fi obligat să plătească o taxă suplimentară de rezervare a locului.
Fără aplicații mobile obligatorii: Companiile aeriene nu vor mai putea obliga pasagerii să își descarce o aplicație pe telefon pentru a obține permisul de îmbarcare (boarding pass), o măsură restrictivă introdusă recent de unii operatori low-cost, precum Ryanair.
Protecție la zborurile de legătură: Companiile aeriene vor fi obligate să ofere mai mult sprijin și servicii de asistență pasagerilor care pierd zborurile de legătură din cauza întârzierilor anterioare.