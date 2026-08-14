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Casele de pensii, asaltate de cereri pentru restituirea CASS plătit la sume mai mari de 3.000 de lei
Publicat14 aug. 2026, 07:38
Actualizat14 aug. 2026, 07:39
SursăRealitatea.net
Pensionarii din toată țara cer restituirea banilor reținuți pentru CASS. La casele de pensii sunt depuse tot mai multe solicitări, însă reprezentanții instituțiilor spun că, în acest moment, nu există un temei legal pentru restituirea sumelor, potrivit Realitatea Plus.
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