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Carburanții se ieftinesc în România. Benzina a coborât la 8,5 lei pe litru
Carburanți
Prețurile la carburanți au început să scadă în România, după o perioadă de creșteri constante care au dus în trecut tarifele chiar și peste pragul de 10 lei pe litru.
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