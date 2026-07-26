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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan, reacție după a treia dronă căzută în România în trei zile: „Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian”
Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj după al treilea incident cu o dronă căzută în România în trei zile consecutive. Oficialul a mulțumit militarilor români și aliați și a condamnat încălcarea spațiului aerian.
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