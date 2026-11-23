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AJOFM Gorj: Rata șomajului a crescut la 4,26%, 116 locuri de muncă oferite la bursa din 20 noiembrie
Rata șomajului în județul Gorj
Publicat23 nov. 2026, 14:11
Sursărealitatea.net
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj a raportat o rată a șomajului de 4,26%, în creștere față de perioada anterioară. La Bursa Locurilor de Muncă din 20 noiembrie au fost oferite 116 posturi vacante.
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