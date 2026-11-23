Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat, luni seară, că Forţele Navale Române vor desfăşura, în această săptămână, misiuni de supraveghere şi patrulare pe Dunăre şi în Marea Neagră, pentru creşterea siguranţei navigaţiei şi protejarea infrastructurii critice, în contextul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale din regiune.
Forţele Navale Române intensifică misiunile de supraveghere pe Dunăre şi în Marea Neagră
Forţele Navale Române, în cooperare cu Garda de coastă şi aliaţi din NATO, execută permanent activităţi şi misiuni de monitorizare şi supraveghere a zonelor de responsabilitate fluvială şi maritimă, precum şi în Zona Economică Exclusivă a ţării noastre. Misiunile Forţelor Navale Române au scopul de a asigura libertatea de navigaţie, prin identificarea şi neutralizarea posibilelor fragmente de drone şi mine marine derivante
a transmis Ministerul Apărării Naționale.
Potrivit MApN, în această săptămână, securitatea liniilor de comunicaţii maritime şi a infrastructurii critice din Marea Neagră va fi asigurată prin misiuni desfăşurate de fregatele „Mărăşeşti” (111) şi „Regele Ferdinand” (221), corveta „Contraamiral August Roman” (261), remorcherul maritim „Viteazu” (101) şi un elicopter IAR-330 Puma Naval.
Pe Dunăre, monitorul „Mihail Kogălniceanu” (45), bacul fluvial propulsat (457) şi şalupa rapidă de intervenţie „Eugeniu Botez” (522) vor executa misiuni de patrulare de-a lungul frontierei fluviale a României.
La nivel aliat, securitatea spaţiului maritim este consolidată prin activităţile de supraveghere ale aeronavei de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2, dislocată în România de Comandamentul Flotei Franceze din Marea Mediterană şi Marea Neagră. Forţele Navale Române contribuie permanent la consolidarea securităţii în regiunea Mării Negre, la protejarea căilor de comunicaţii maritime şi fluviale, reafirmându-şi angajamentul de a proteja interesele naţionale şi de a acţiona în cooperare aliată
a mai anunțat Ministerul Apărării Naționale.
Zona de risc ridicat din Marea Neagră, extinsă în largul coastelor României şi Bulgariei
În ultima perioadă, Marea Neagră s-a confruntat cu o creştere a riscurilor pentru navigaţia comercială, pe fondul atacurilor cu drone asupra navelor. În acest context, la 18 noiembrie 2026, International Bargaining Forum (IBF), organismul internaţional de negociere colectivă din transportul maritim, a actualizat lista zonelor maritime de risc.
S-a extins Zona cu Risc Ridicat în Marea Neagră, în perimetrul către vest şi sud-vest, în largul coastelor României şi Bulgariei. Decizia vine la solicitarea sindicatelor maritime şi a autorităţilor din Filipine (Department of Migrant Workers - DMW) în urma valului de atacuri cu drone şi rachete din ultima perioadă, asupra navelor comerciale care operează în vestul Mării Negre, atacuri care s-au soldat cu lovirea sau scufundarea navelor şi pierderea a peste 40 de vieţi omeneşti
a menționat recent Sindicatul Liber al Navigatorilor din Transportul Maritim.