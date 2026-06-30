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Adolescent din Gorj, reținut după ce și-a amenințat tatăl cu moartea

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 30 iun. 2026, 14:05

Un adolescent de 17 ani din comuna Jupânești, satul Vierșani, județul Gorj, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după ce și-ar fi amenințat tatăl cu acte de violență și cu moartea.

Incidentul s-a petrecut pe fondul unui conflict spontan, generat de consumul de alcool, potrivit informațiilor transmise de IPJ Gorj.

Tatăl tânărului, un bărbat de 63 de ani din aceeași localitate, ar fi fost amenințat în timp ce adolescentul avea asupra sa un par din lemn, situație care i-a provocat victimei o stare de temere. Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu-Cărbunești au intervenit și au dispus reținerea minorului la data de 29 iunie 2026, potrivit gds.ro

În urma completării formularului de evaluare a riscului, nu a fost constatat un risc iminent, însă bărbatului i-a fost înmânată cererea pentru solicitarea unui ordin de protecție. Cercetările continuă pentru amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

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