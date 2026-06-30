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Social· 1 min citire
Adolescent din Gorj, reținut după ce și-a amenințat tatăl cu moartea
FOTO: Arhivă
Un adolescent de 17 ani din comuna Jupânești, satul Vierșani, județul Gorj, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după ce și-ar fi amenințat tatăl cu acte de violență și cu moartea.
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