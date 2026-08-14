Rusia respinge propunerea privind o încetare a focului cu Ucraina în Marea Neagră

Publicat 14 aug. 2026, 14:51 Sursă realitatea.net

Într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a acuzat Kievul că a recurs la ''acte nerușinate de terorism'' contra navelor, fără însă a face vreo mențiune despre atacurile comise de Rusia.

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