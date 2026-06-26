Advertising
Social· 1 min citire
Accident cu ATV în zona barajului Colibița. Salvamontiștii și echipajele SMURD intervin pentru salvarea unei persoane rănite
Accident de ATV
O intervenție de urgență este în desfășurare, vineri, în Munții Călimani, după ce o persoană a fost rănită într-un accident cu un ATV produs într-o zonă greu accesibilă din apropierea barajului Colibița. La fața locului au fost mobilizate echipe Salvamont și un echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor și evacuarea victimei.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:01Pești morți în Crișul Repede, la ieșirea din Oradea. Temperaturile extreme și debitul scăzut al apei provoacă un nou semnal de alarmă
- 19:54Doliu în BOR. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradului a murit la vârsta de 54 de ani
- 15:42Interzis pe drumurile tehnologice de pe A7. Autoritățile te urmăresc pe camere și fac plângere la Poliție
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News