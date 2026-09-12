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Sanatate· 1 min citire
Zeci de români infectați cu virusul West Nile. Bucureștiul, cel mai afectat
FOTO: Arhivă
Cinci persoane vârstnice și-au pierdut viața din cauza complicațiilor medicale
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