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Sanatate· 2 min citire
Greva din sănătate merge mai departe. Ce spune liderul Sanitas după întâlnirea de la Ministerul Sănătății
Greva din sănătate continuă
Publicat28 iul. 2026, 19:44
Sursărealitatea.net
Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, a anunțat marți, după discuțiile de la Ministerul Sănătății pe tema legii salarizării, că greva din sistemul de sănătate va continua și miercuri.
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