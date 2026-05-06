Vicepremierul Tanczos Barna: ”Alegerile anticipate sunt puțin probabile. Așteptăm consultările de la Cotroceni”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri că alegerile anticipate sunt puțin probabile să se întâmple în România și a subliniat că soluția pentru formarea unui nou guvern trebuie găsită în actualul cadru parlamentar.

” Alegerile anticipate sunt puțin probabile. Nu au fost niciodată în România și este extrem de improbabil să se întâmple. Trebuie să găsim o soluție în actualul cadru parlamentar pentru un guvern. Noi încă n-am avut discuții după moțiunea de ieri. După-amiaza asta o să aibă UDMR o discuție în forul de conducere și vom dezbate și noi, la fel cum a făcut USR-ul, cum a făcut PNL-ul”, a transmis vicepremierul Tanczos Barna.

Oficialul a menționat că a luat act de decizia celor două partide de a se retrage în opoziție, iar formațiunea sa politică va ține cont de această situație.

”Am luat act de decizia celor două partide. Este o decizie fermă, cel puțin în momentul de față, de retragere în opoziție. Va trebui să ne raportăm și noi la această situație. Luăm act și de ce a spus domnul președinte Nicușor Dan, că nu dorește în niciun caz un guvern din care să facă parte AUR. Noi, nici atât. Noi nu vom face cu siguranță parte dintr-un guvern care are susținere AUR și rămân variantele pe masă, cele care rămân. Cel puțin zilele acestea, fiecare partid trebuie să vadă și ce o să facă. Momentan, toată lumea a spus ce nu face”, a mai spus acesta.

Potrivit lui, UDMR așteaptă consultările oficiale și informale de la Cotroceni, în speranța că, după discuțiile cu președintele, se va contura o variantă viabilă de guvernare.

”Așteptăm consultările formale și informale de la Cotroceni și poate o variantă se cristalizează după aceste consultări, chiar și informale, care vor avea loc cu domnul președinte Nicușor Dan”, a menționat Tanczos Barna.

Vicepremierul a subliniat că sunt prea puține variabile ”din care să poți să construiești”, pentru a putea spune astăzi care va fi decizia UDMR.

”Sper să putem spune astăzi, dar sunt prea puține variabile astăzi din care să poți să construiești. Sunt prea puține variabile. Vedem ce se întâmplă azi, mâine și săptămâna viitoare, după consultările informale”, a afirmat reprezentantul UDMR.