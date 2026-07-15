Advertising
Politica· 2 min citire
Cifrele dezastrului: 2 din 3 români nu-l mai vor pe Ilie Bolojan - SONDAJ
Ilie Bolojan, presedinte PNL
Publicat15 iul. 2026, 11:58
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan a devenit cel mai impopular politician român, arată un recent sondaj de opinie.Respondenții l-au considerat principalul responsabil atât pentru blocajul politic, cât și pentru situația economică dificilă. Prin urmare, 66% dintre cei chestionați nu ar dori ca Bolojan să mai stea în fruntea Guvernului, potrivit sondajului realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie.
Citește și
- 14:27George Simion lansează un nou mesaj: „Înainte doar cu poporul român!”
- 14:24AUR încheie un acord de consultare și dialog cu principalele confederații sindicale pentru corectarea Legii salarizării unitare
- 14:13Nicușor Dan a ajuns la Kiev cu trenul, pentru Summitul Ucraina–Europa de Sud-Est - VIDEO
- 10:58AUR nu susține folosirea banilor din Pilonul II de pensii în alte scopuri decât cele pentru care a fost creat și respinge orice tentativă de manipulare pe această temă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News