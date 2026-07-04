Fetiță de doi ani, transportată de urgență la spital după ce a căzut de la balconul unui bloc din Mediaș

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 11:02

O fetiță în vârstă de doi ani și patru luni a fost transportată de urgență la spital, vineri seară, după ce a căzut de la balconul unui imobil din municipiul Mediaș, județul Sibiu.

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