Tensiuni la Washington! Congresul votează retragerea din conflictul cu Iranul, Trump reacționează dur

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 09:02

Congresul Statelor Unite a adoptat o rezoluție care vizează retragerea forțelor americane din conflictul cu Iranul, într-o decizie cu puternic impact politic, interpretată ca o înfrângere simbolică pentru președintele Donald Trump.

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