SURSE: Nicușor Dan vrea ca PSD să rămână în Coaliție

Un nou semnal vine miercuri după-amiază de la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor Realitatea Plus, președintele Nicușor Dan își dorește în continuare o coaliție pro-europeană din care să facă parte și Partidul Social Democrat.

Nicuşor Dan a transmis, în cadrul discuțiilor politice din aceste zile, că își dorește menținerea unei coaliții pro-europene, în care să fie inclus și Partidul Social Democrat, potrivit informațiilor vehiculate de surse politice citate de Realitatea PLUS. Această poziție pare să excludă scenariile discutate anterior, precum formarea unui guvern minoritar sprijinit din opoziție sau o formulă extinsă care să includă USR, UDMR și PNL.

În același context, revine în discuție varianta înlocuirii lui Ilie Bolojan cu un premier tehnocrat, însă sursele subliniază că nu există o concluzie finală, ci doar o preferință exprimată în timpul negocierilor de președintele Nicușor Dan.

Acesta ar fi transmis, de asemenea, că nu dorește ca blocajul politic să se prelungească până în vară, așa cum sugerau unele partide. Potrivit acelorași surse, ar exista percepția că Ilie Bolojan ar fi dorit menținerea situației tensionate până în luna august, însă președintele ar fi insistat ca soluția politică să fie găsită cât mai curând, „pentru binele României”.