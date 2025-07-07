SONDAJ INSCOP. PE CINE VOR ROMÂNII, DE FAPT, ÎN PARLAMENT. SUVERANIȘTII, ÎN TOPUL PREFERINȚELOR. AUR CONDUCE DETAȘAT ÎN INTENȚIA DE VOT- PROCENT ZDROBITOR

Dacă duminică ar fi alegeri, cei mai mulți români ar vota cu AUR. Asta arată datele celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research.

Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 20-26 iunie 2025, AUR conduce detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare.

Estimare participare vot alegeri parlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot, 14.9% dintre români au ales 1, 1.6% au ales 2, 0.6% au ales 3, 0.6% au ales 4, 2.8% au ales 5, 2.5% au ales 6, 2.1% au ales 7. 4.2% indică 8, 2.4% 9 și 67.3% indică 10. 0.8% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Intenția de vot pentru partide politice la alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (80.5% din total eșantion), 40.5% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38.1% în mai 2025), 17.3% cu PNL (față de 16% în mai 2025), 13.7% cu PSD (față de 17.4% în mai 2025), iar 13.1% cu USR (față de 12.2% în mai 2025). Pentru UDMR ar vota 5.2% dintre alegători (față de 4.5% în mai 2025), pentru POT – 4.2% (față de 3.2% în mai 2025), pentru SENS - 2.4% (față de 3.3% în mai 2025), iar pentru SOS Romania – 1.9% (față de 2.5% în mai 2025). 1.4% dintre respondenți își exprimă preferința pentru un independent (față de 1.5% în mai 2025), iar 0.5% pentru alt partid (față de 1.3% în mai 2025).

Metodologie:

Datele au fost culese în perioada 20-26 iunie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1150 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9%, la un grad de încredere de 95%

Sursa: Realitatea din AUR