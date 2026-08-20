Situație critică pe Dunăre. Navigarea cu bacul este oprită

Publicat 20 aug. 2026, 20:38 Actualizat 20 aug. 2026, 20:40 Sursă Realitatea PLUS

Dunărea a secat atât de mult încât navigarea cu bacul a fost oprită temporar. Punctul de trecere de la Călărași-Ostrov, folosit intens de localnici dar și de turiștii care vor să ajungă în Bulgaria, a rămas acum doar o insulă imensă de nisip. Probleme sunt și în alte zone de frontieră din țară, unde operatorii bacurilor au fost nevoiți să oprească circulația pe fluviu.

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